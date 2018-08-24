Германия готова помочь Армении в реализации соглашения о партнерстве с ЕС

ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости. Германия готова помочь Армении в реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, заявила в пятницу в Ереване канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Говоря о возможности либерализации визового режима между Арменией и ЕС, канцлер отметила, что этот вопрос тесно связан с миграционной политикой. Меркель выразила надежду на прогресс в этом вопросе. Она добавила, что обсудила с премьером вопросы о гражданах Армении, просящих убежище в Германии.
"Я думаю, что у нас есть хорошая повестка в сферах культуры и экономики. Германия заинтересована в сотрудничестве области технологий и ресурсов. Важную роль играет взаимодействие в сфере образования", — отметила Меркель.
В начале июня Еврокомиссия объявила о вступлении в силу на предварительной основе подписанного 24 ноября 2017 года соглашения о расширенном партнерстве с Арменией, охватывающего сферы политического диалога, экономики и безопасности. Соглашение уже ратифицировано Арменией, Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Люксембургом, Болгарией и находится на стадии ратификации другими странами ЕС. Полностью оно вступит в силу после завершения процесса.