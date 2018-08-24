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Вашингтон обнародовал первую часть новых санкций против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6973)
(обновлено: 19:32 24.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фотоАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Анонсированные ранее новые санкции США против России, вводимые в связи с "делом Скрипалей", касаются кредитования и экспорта ряда товаров, следует из официального документа правительства США. Ожидается, что формально они будут опубликованы и вступят в силу в понедельник, 27 августа.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
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Новые ограничения запрещают оказание любой американской помощи России, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Помимо этого, прекращается выдача лицензий на экспорт российским госкомпаниям американского оружия и продукции двойного назначения, кроме наименований, необходимых для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков.

Лицензии также не потребуются для продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Кроме того, документ предполагает отказ России в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения США.

В обосновании этих санкций утверждается, что Госдеп установил использование Россией "химического оружия в нарушение международного права <…> против собственных граждан".

Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре. Предполагается, что ограничения затронут кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Санкции стали "рутиной"

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что новые антироссийские санкции уже "стали рутиной".

"Конечно, новый виток санкций ничего кроме дополнительной напряжённости не принесет, это очевидно", — добавила она.

Захарова подчеркнула, что любые ответные меры Москва применяет исходя из своих интересов.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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