Вашингтон обнародовал первую часть новых санкций против России

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Анонсированные ранее новые санкции США против России, вводимые в связи с "делом Скрипалей", касаются кредитования и экспорта ряда товаров, следует из официального документа правительства США. Ожидается, что формально они будут опубликованы и вступят в силу в понедельник, 27 августа.
Помимо этого, прекращается выдача лицензий на экспорт российским госкомпаниям американского оружия и продукции двойного назначения, кроме наименований, необходимых для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков.
Лицензии также не потребуются для продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Кроме того, документ предполагает отказ России в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения США.
В обосновании этих санкций утверждается, что Госдеп установил использование Россией "химического оружия в нарушение международного права <…> против собственных граждан".
Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре. Предполагается, что ограничения затронут кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.
Санкции стали "рутиной"
"Конечно, новый виток санкций ничего кроме дополнительной напряжённости не принесет, это очевидно", — добавила она.
Захарова подчеркнула, что любые ответные меры Москва применяет исходя из своих интересов.
Дело Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.