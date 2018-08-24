Вашингтон обнародовал первую часть новых санкций против России

Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото

Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Анонсированные ранее новые санкции США против России, вводимые в связи с "делом Скрипалей", касаются кредитования и экспорта ряда товаров, следует из официального документа правительства США. Ожидается, что формально они будут опубликованы и вступят в силу в понедельник, 27 августа.

Новые ограничения запрещают оказание любой американской помощи России, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Помимо этого, прекращается выдача лицензий на экспорт российским госкомпаниям американского оружия и продукции двойного назначения, кроме наименований, необходимых для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков.

Лицензии также не потребуются для продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Кроме того, документ предполагает отказ России в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения США.

В обосновании этих санкций утверждается, что Госдеп установил использование Россией "химического оружия в нарушение международного права <…> против собственных граждан".

Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре. Предполагается, что ограничения затронут кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Санкции стали "рутиной"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что новые антироссийские санкции уже "стали рутиной".

"Конечно, новый виток санкций ничего кроме дополнительной напряжённости не принесет, это очевидно", — добавила она.

Захарова подчеркнула, что любые ответные меры Москва применяет исходя из своих интересов.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.