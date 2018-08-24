В ДНР назвали новое предложение Киева об обмене пленными неприемлемым

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Предложение Киева об обмене пленными в формате "пять на пять", прозвучавшее в ходе очередной встречи гуманитарной подгруппы на переговорах по Донбассу в Минске, неприемлемо и противоречит ранее достигнутым договоренностям, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"Они (представители Киева. – Прим. ред.) попытались рассказать, что ко Дню независимости хотят сделать жест доброй воли и отпустить двух россиян взамен на то, что ДНР отпустит из Донецка трех украинских военнослужащих и еще трех можно выбрать из списка. По сути, обмен 5 на 5. По сути, это прямой уход от шестого пункта, прямой уход от выполнения второго этапа обмена… Для нас эта позиция неприемлема", — сказала Морозова, комментируя итоги встречи в Минске.

Омбудсмен пояснила, что единственный вариант, при котором исход встречи гуманитарной подгруппы может быть позитивен — это присутствие представителей Киева Виктора Медведчука и Ирины Геращенко.

Омбудсмен ДНР считает, что Киев блокирует работу гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске. "По вопросам без вести пропавших Украина не готова работать. Декларацию о неприменении пыток также не готова подписывать. По теме задержанных до конфликта украинская сторона не принимает никаких решений. Все вопросы повестки дня у нас застопорились", — добавила Морозова.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.