ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости. Германия готова взять ответственность за урегулирование карабахского конфликта, заявила в Ереване канцлер ФРГ Ангела Меркель

"Мы готовы взять ответственность в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Вы знаете, что Германия является членом минской группы ОБСЕ, и мы говорили о том, что было бы хорошо урегулировать конфликт, но важно решать проблемы в хорошей атмосфере", — сказала Меркель на пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном.

Она добавила, что конфликт может быть урегулирован путем переговоров.

"Немецкая сторона и лично канцлер осознают, что урегулирование возможно исключительно мирным путем и для этого необходимо установить в регионе соответствующую атмосферу", — сказал Пашинян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.