Британские истребители сопровождали российский самолет над Черным морем

ЛОНДОН, 24 авг — РИА Новости. Истребители ВВС Великобритании сопровождали российский противолодочный самолет в небе над Черным морем, сообщило британское министерство обороны.

Сообщения о подобных вылетах, а также о сопровождении кораблями ВМС Великобритании российских кораблей поступают от британских военных несколько раз в месяц.

"Истребители были подняты в воздух 23 августа с военной базы в Румынии для сопровождения российского Бе-12, следующего из Крыма к юго-западу над Черным морем. Это второй случай на неделе, когда самолеты королевских ВВС в рамках миссии НАТО поднимаются в воздух для предотвращения провокаций со стороны российских самолетов", — говорится в полученном РИА Новости в пятницу заявлении минобороны.

Ранее, 22 августа, для наблюдения за проходящим через Ла-Манш сторожевым кораблем "Адмирал Макаров" были направлены британские корабль Hurworth и вертолет Wildcat HMA2. В тот же день с базы в Румынии поднимались британские истребители для сопровождения двух российских Су-30, совершавших полет над Черным морем.

Минобороны РФ, ранее в августе комментируя заявления ВВС Британии, отмечало, что полеты самолетов морской авиации Черноморского флота выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.