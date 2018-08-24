Путина наградили высшим орденом Абхазии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин награжден высшей наградой Абхазии, орденом "Ахьдз-Апша" I степени, говорится в сообщении пресс-службы главы абхазского государства Рауля Хаджимбы.

Российский лидер принял Хаджимбу в пятницу в Кремле. Хаджимба, а также глава Южной Осетии Анатолий Бибилов находятся в Москве с рабочими визитами, приуроченными к 10-летней годовщине признания Россией независимости двух государств (26 августа 2008 года).

"За большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии, наградить Путина Владимира Владимировича орденом "Ахьдз-Апша" I степени", — сообщили в пресс-службе.

Хаджимба подписал указ о награждении в пятницу.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.