Ярошенко разрешили девять раз встретиться с семьей

ДАНБЕРИ (США), 24 авг — РИА Новости, Ирина Андреева. Жена и дочь российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летнее наказание в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), смогут встретиться с ним девять раз в предстоящие две-три недели, сообщил журналистам вице-консул генконсульства РФ в Нью-Йорке Евгений Успенский.

В пятницу Ярошенко впервые за семь лет встретился со своей семьей.

"Следующее посещение намечено на завтра, всего в целом будет девять посещений, и все будут по максимуму (продолжительностью до шести часов — ред.)", — сказал Успенский. Он отметил, что генконсульство РФ "запросило максимально возможное время". "Если вдруг потребуется больше, будем просить и больше, но пока запрошен максимум", — уточнил вице-консул.

"Режимом тюрем США запрещено проносить что-то кроме документа, удостоверяющего личность, и наличных денег. Она (жена – ред.) планировала принести что-то (из продуктов — ред.), но это невозможно, и мы заранее предупредили", — добавил дипломат.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.