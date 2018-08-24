Меркель: переговоры о сотрудничестве между ЕАЭС и ЕС пока вряд ли возможны

ЕРЕВАН, 24 авг — РИА Новости. Переговоры о сотрудничестве между ЕАЭС и ЕС в ближайшее время вряд ли возможны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Отвечая на пресс-конференции в Ереване на вопрос, возможны ли практические шаги по налаживанию сотрудничества между ЕАЭС и ЕС, Меркель отметила, что Армения — пример того, как можно хорошо сотрудничать с РФ и ЕС, но в ближайшем будущем переговоры о сотрудничестве ЕАЭС и ЕС вряд ли будут.

"Экономические возможности есть, но в формальном смысле, в ближайшем будущем переговоры между ЕАЭС и ЕС — вряд ли. Но пример Армении показывает, что можно на это пойти", — сказала Меркель.