МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Художник-геральдист Алексей Руденко в интервью порталу "Обозреватель" рассказал о недочетах в проекте нового большого государственного герба Украины.

Концепция пока находится на стадии разработки. Эскиз включает в себя малый герб страны — "трезубец" князя Владимира, отметил Руденко. Авторами задумки являются художники Мария Дмитриенко и Юрий Савчук.

"По их концепции герб Войска Запорожского Низового — это казак с мушкетом, герб Галицко-Волынского княжества — это галицкий лев, вверху должен быть венец киевских князей, а внизу лента — растительная композиция, в частности, калина, которая является растительным символом Украины", — рассказал художник.

По его словам, "слабенький" эскиз большого герба вызвал очень много разногласий среди специалистов по геральдике и художников.

"Например, как вам поникшая гроздь калины? Как вам поникшие пшеничные колосья, на которых стоят наши герои? И главное, если мы говорим, что там венец киевских князей, то надо ответить на вопрос, как он выглядел", — подчеркнул Руденко.

При этом он добавил, что претворять в жизнь концепцию, которая не утверждена официально и может содержать исторические неточности, — это "несолидно".

Как считает художник, проект требует серьезной доработки. Он также заметил, что на реализацию задумки уйдет много времени.

"Во-первых, нужно, чтобы большой государственный герб прошел согласование в Раде и наконец был проголосован двумя третями от конституционного большинства парламента. <…> Неизвестно, сколько времени это все будет длиться", — заключил Руденко.