"Они нас оскорбили": Дутерте раскритиковал США и отказался покупать F-16

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте отверг предложение США о закупке истребителей F-16, назвав его "абсолютно бесполезным", сообщает агентство Sputnik International.

"Нам не нужны F-16, но они (США. — Прим. ред.) все равно поднимают этот вопрос даже после того, как оскорбили нас", — сказал он, выступая перед военными в городе Давао.

Подобную реакцию у главы государства вызвало письмо от министра обороны США Джеймса Мэттиса, госсекретаря Майка Помпео и министра торговли Уилбура Росса с предложением приобрести американские истребители. По его словам, этот шаг Вашингтона выглядит как попытка "примириться" после многочисленных выпадов в адрес филиппинского правительства.

Дутерте подчеркнул, что вместо F-16 Филиппинам требуются легкие поршневые самолеты для борьбы с повстанцами. Он также обвинил США в стремлении воспрепятствовать модернизации вооруженных сил страны.

Кроме того, президент Филиппин отметил, что Вашингтон и Манилу трудно назвать друзьями.

"Мы друзья, но надо помнить, что это так потому, что много лет назад вы сделали нас колонией. Мы на такую дружбу не соглашались", — пояснил он.

В мае минувшего года Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с боевиками, связанными с группировкой "Исламское государство"*. Основным местом боевых действий стал город Марави, который террористы удерживали на протяжении пяти месяцев. В боях правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военных, свыше 1,7 тысячи получили ранения, более 800 исламистов были ликвидированы.

*Организация, запрещенная в России.