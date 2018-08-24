Украинские силовики ведут обстрел окраин Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел окраин подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"В настоящее время нами зафиксировано 26 разрывов мин калибром 120 миллиметров в населенном пункте Шахта Гагарина. Обстрел продолжается", — сказал представитель ведомства.

В оперативном командовании ДНР связали этот обстрел с остановкой работы КПП через линию соприкосновения со стороны украинских силовиков в этом районе. "Это позволило украинским силовикам скрытно подтянуть запрещенное минскими соглашениями вооружение и начать обстрел населенных пунктов в предместье Горловки", — добавили в оперативном командовании.

В ДНР призвали наблюдателей ОБСЕ принять меры к прекращению огня.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.