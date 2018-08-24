Военный парад в Киеве: Порошенко перепутал слова гимна националистов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Петр Порошенко открыл военный парад по случаю 27-й годовщины независимости Украины словами из "Марша украинских националистов", в котором перепутал слова. Незадолго до торжества украинские политики заявляли, что марш военных и грохот их бронетехники "должны вызвать землетрясение в Кремле", однако в ходе торжественных мероприятий стало плохо только украинскому десантнику и солдату почетного караула.

Порошенко начал выступление с куплета из песни, текст которой Организация украинских националистов (ОУН)* утвердила в 1932 году в качестве своего гимна, но процитировал его неточно: вместо "Питала нас боль по утрате Украины" он сказал: "Питала нас боль за судьбу Украины", вместо "Кормил нас гнев и злость на врагов" — "Взрастил нас гнев и ярость на врагов".

Это уже второй подобный случай с украинским президентом менее чем за две недели: 12 августа он неточно процитировал в фейсбуке первую строчку национального гимна. Официально утвержденный вариант текста начинается со слов "Ще не вмерла України і слава, і воля", а у Порошенко получилось "Ще не вмерли України ні слава, ні воля".

Курс на Запад

Порошенко, выступая на официальных мероприятия, не упускает возможности напомнить, что Украина отказалась от пророссийского вектора во внешней политике. Не стали исключением и торжества, посвященные Дню независимости.

"С тех пор как вы доверили мне должность президента Украины, государственный компас уверенно показывает на Запад. <…> Его стрелка ни разу не вздрогнула. И не вздрогнет до тех пор, пока этот компас находится в моих руках", — пообещал он.

Более того, президент намерен зафиксировать эти стремления на законодательном уровне. В частности, Порошенко отметил, что к возвращению депутатов Верховной рады с летних каникул подаст в парламент законопроект о закреплении курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

"Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия сессии Верховной рады, которое запланировано на 4 сентября, подам соответствующий законопроект", — заявил глава государства.

При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. По его мнению, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а в июне 2016-го киевские власти объявили вступление в НАТО целью внешней политики. К 2020-му Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Однако, как отмечал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, для вступления в альянс Украине потребуется достичь целого ряда критериев, на что уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Традиция

Во время выступления Порошенко уже традиционно потерял сознание один из военнослужащих почетного президентского караула. Падающего солдата успели подхватить стоящие рядом люди, его сразу же увели, а караул заменили. Кроме того, потерял сознание и другой участник парада — военнослужащий десантно-штурмовых войск.

Военным и раньше становилось плохо при Порошенко. Впервые это произошло во время инаугурации 7 июня 2014 года. В тот день солдат почетного караула, стоявший у здания парламента, потерял сознание, когда Порошенко проходил мимо него по красной ковровой дорожке.

Второй аналогичный случай произошел 26 марта этого года во время выступления Порошенко на торжественном мероприятии к годовщине создания Нацгвардии. Военнослужащий почетного караула, державший государственный флаг, потерял сознание, когда президент объявил минуту молчания по погибшим в ходе военной операции в Донбассе.

Танки в Киеве

По официальным данным, в параде приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники. Все солдаты были одеты в новую парадную форму, некоторые прошли маршем в полном боевом обмундировании и с оружием в руках. Присутствующих особенно порадовали женщины-военные, которые впервые приняли участие в торжественном смотре — 120 курсанток Киевского университета имени Тараса Шевченко зрители встретили овациями.

Кроме того, участие в торжествах приняли 18 иностранных делегаций.

По главной улице Киева также проехали танки, в том числе основной боевой танк Т-84-120 "Ятаган", который оснащен 120-миллиметровой пушкой в соответствии со стандартами НАТО. Украинцам показали 150-миллиметровые минометы и американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Киев получил от США весной.

Также зрителям продемонстрировали оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin — противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

Кроме того, в этом году власти дали добро на участие в торжествах авиации. Впервые с 2009 года над столицей пролетели истребители, транспортные самолеты и военные вертолеты.

Здороваемся по-новому

Украинская армия по поручению Порошенко сменила воинское приветствие. Теперь вместо привычных еще со времен Советского Союза "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю!" военных будут приветствовать лозунгом украинских националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!". Несмотря на то что парламент еще не утвердил эту инициативу, глава государства и верховный главнокомандующий поручил солдатам здороваться по-новому уже с 24 августа.

"Вы только что слышали и видели, как министр обороны впервые в истории приветствовал участников парада словами "Слава Украине!" <…> Среди наших символов есть не только флаг, не только герб, не только гимн, о которых написано в Конституции Украины, но и национальный лозунг "Слава Украине! Героям cлава!". И от него мы чувствуем колоссальный подъем", — заявил президент.

Этот лозунг использовала Украинская повстанческая армия* (УПА*) — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*). Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

В годы Второй мировой войны УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и вела боевые действия против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами, а после окончания Великой Отечественной продолжала воевать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.