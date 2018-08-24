Правительство Испании приняло решение перезахоронить останки Франко

МАДРИД, 24 авг – РИА Новости, Елена Шестернина. Правительство Испании приняло решение о перезахоронении останков диктатора Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), чья могила находится в базилике в Долине Павших. Соответствующий декрет правительство представит на рассмотрение конгресса депутатов.

Недопустимая ситуация



Вице-премьер Кармен Кальво сообщила по итогам заседания правительства о принятии декрета закона.

"Правительство приняло декрет-закон, который вносит изменения в закон (об исторической памяти) 2007 года… — эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из места, где захоронены жертвы войны", — сообщила на пресс-конференции Кальво.

По ее словам, нынешнее место захоронения Франко демонстрирует отсутствие уважения к жертвам, которые там захоронены. "Мы не можем больше терять времени, этого не будет делать правительство… Нет "ни одного демократического государства на международной арене, с которым мы хотели бы, чтобы нас сравнивали, в котором такая ситуация, как у нас на протяжении 40 лет", — отметила она.

"Демократия несопоставима с могилой, которая почитает память Франко", — заявила Кальво. Она также напомнила, что с 2014 года ООН настаивает, что неприемлемо для демократической страны, чтобы могила диктатора находилась рядом с его жертвами.

Она сообщила, что правительство собирается продолжить контакты с семьей диктатора, чтобы найти новое место для захоронения. У родственников будет пятнадцать дней после официального запуска процедуры, чтобы забрать останки Франко. Если этого не произойдет, то решение о новом месте захоронения примет правительство. "Это будет достойное место", — пообещала Кальво.

Она сообщила, что процедура, которая поможет правительству начать эксгумацию останков Франко, будет запущена на заседании правительства через неделю, 31 августа. Срок действия закона составит двенадцать месяцев. По словам вице-премьера, это достаточный срок, чтобы он был выполнен.

При этом могилу основателя Испанской Фаланги Хосе Антонио Примо де Риверы, которая расположена в базилике напротив могилы Франко, трогать не будут, поскольку, по словам Кальво, он "также жертва войны". Примо де Ривера был расстрелян в 1936 году по приговору "народного суда" Аликанте.

Теперь в течение тридцати дней декрет, который внесет изменения в Закон об исторической памяти, принятый в 2007 году и предполагающий избавление от символов франкизма и изменение значения Долины Павших, должен одобрить конгресс депутатов.

НП и "Граждане" против

Закон об исторической памяти приняло предыдущее социалистическое правительство Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в 2007 году, однако многие годы он фактически не исполнялся. Лишь недавно мэрия Мадрида на его основании начала переименовывать улицы, в названиях которых есть любые упоминания о диктатуре.

В 2017 году конгресс депутатов испанского парламента 198 голосами за из 350 принял резолюцию о необходимости переноса останков Франко из Долины Павших, однако обязательной силы этот документ не имел. Тогда его поддержала центристская партия "Граждане", а "Народная партия" воздержалась.

На столь массовую поддержку в конгрессе правительству рассчитывать сейчас не приходится. "Граждан" и "Народную партию" не устраивает юридическая формула — они заявляют, что декреты-законы принимаются лишь в экстренных случаях, а перезахоронение Франко, скончавшегося почти 43 года назад, таковым явно не является. Скорее всего, "Граждане" при голосовании воздержатся, а НП воздержится, или проголосует против, причем ее руководство даже угрожает оспорить инициативу правительства в Конституционном суде.

"Левые республиканцы Каталонии" ставят условие: помимо решения о перезахоронении Франко в текст Закона об исторической памяти необходимо включить пункт об отмене приговоров, вынесенных франкистами. В частности, приговора, на основании которого по обвинению в вооруженном восстании был расстрелян в замке Монжуик в Барселоне в октябре 1940 года председатель правительства Каталонии (1933-1934 и 1936-1940) Луис Компанис.

Впрочем, правительству скорее всего удастся заручиться необходимым простым большинством в конгрессе.

Место памяти



Общественные организации считают, что Долина Павших должна стать музеем, аналогичным тем, которые созданы в бывших нацистских концлагерях.

"Долина Павших должна стать местом памяти, где бы разъяснялось, что собой представлял военный переворот, диктатура", — сказал РИА Новости председатель Форума памяти Мадрида Мигель Анхель Муга. Он не разделяет ни позицию властей, ни точку зрения центристов о том, что это место должно стать "местом примирения".

"Долина Павших создавалась рабским трудом пленных республиканцев, во время работ умерли много людей. Это всегда было местом восхваления диктаторского режима", — подчеркнул Муга. Он также считает, что необходимо снять крест, возвышающийся над Долиной Павших, "поскольку это национал-католический крест", перенести останки не только Франко, но и основателя Испанской Фаланги Хосе Антонио Примо де Риверы, а также если не запретить, то хотя бы лишить налоговых льгот Фонд Франсиско Франко.

Правительство Испании собиралось решить вопрос с перезахоронением еще в июле, однако не смогло договориться с родственниками диктатора. Внук Франко, Франсиско Франко Мартинес Бордю (Francisco Franco Martínez-Bordiú) назвал принятие подзаконного акта "абсурдом", поскольку подобные документы касаются только срочных вопросов, а не для того, чтобы "отомстить кому-то спустя 42 года", назвав действия правительства "оппортунизмом" и "пропагандой".

Во время переходного периода от диктатуры к демократии в конце 1970-х семье Франко гарантировали неприкосновенность и сохранение всего имущества диктора, которое на сегодняшний день оценивается в сотни миллионов евро. По мнению председателя Форума памяти Мадрида, семья должна будет смириться с решением властей о перезахоронении. "У них не должно быть никакой власти в демократическом государстве, решение должно иметь обязательный характер", — заявил Мигель Анхель Муга.

"Если только не вмешается Папа"

В фонде Франсиско Франко перезахоронение останков диктатора без разрешения семьи считают "кощунством", "преступлением" и обещают подать судебный иск. Руководитель фонда Хуан Чичарро заявил агентству EFE, что место захоронения Франко принадлежит церкви, а законы государства "не распространяются на места культа". Поскольку, по его словам, потомки Франко хотят, чтобы могила находилась на прежнем месте, он "должен там оставаться, другого варианта нет, если только не вмешается папа".

Правительство считает, что "обладает достаточными инструментами в рамках соглашений с католической церковью, чтобы произвести в строгом соответствии с законом эксгумацию останков".

По мнению Чичарро, последние "нападки на Франко" — месть левых. "Левые, коммунисты не поняли, что проиграли войну, и теперь хотят ее выиграть. Еще недавно они об этом не говорили, и вот теперь внезапно решили вернуться к событиям, которые были если не забыты, то прощены… Закон об исторической памяти вносит раскол в общество, это тоталитарный закон", — отмечал генерал в недавнем интервью РИА Новости.

Он отметил, что цель фонда, который финансово во всей Испании поддерживают около тысячи человек, не только "защита памяти Франко как человека", но и того, что он сделал — "уничтожил безграмотность, провел индустриализацию страны, создал средний класс". Хотя ошибки были, признает генерал, например, отсутствие прямых выборов даже на муниципальном уровне. "Когда говорят, что Франко был убийцей, занимался геноцидом, убивал людей на улицах — это ложь. С другой стороны тоже убивали. И намного больше. Это была гражданская война между испанцами", — говорил Чичарро.

Закрытие возглавляемого им фонда он считает невозможным — "это нарушит испанскую конституцию, гарантирующую свободу слова". "Никого в Испании нельзя дискриминировать за его идеологию и мнение. Нас нельзя признать вне закона, пока не будет изменена конституция", — уверен он.