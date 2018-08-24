США возродили второй флот для сдерживания России в Северной Атлантике

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. В США возродили второй флот военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в Северной Атлантике.

"Мы должны сохранить наши конкурентные преимущества и доминирование на море", — заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон на торжественной церемонии в Норфолке (Виргиния).

При этом он отметил, что действовать второму флоту придется в условиях "возрождающейся России" вместо СССР.



© РИА Новости, Инфографика Перейти в фотобанк Самые мощные армии в мире В мае командование Военно-морских сил заявило о воссоздании второго флота. Основной зоной деятельности соединения станет восточное побережье США и Северная Атлантика, главной задачей названо противостояние "территориальным притязаниям Москвы" в отношении союзников Вашингтона.

Изначально второй флот США создали в 1950 году, он играл важную роль в противостоянии Москве в годы "холодной войны". В 2011 году при президенте Бараке Обаме его расформировали.