В ДНР сообщили о четырех погибших за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 17 по 23 августа 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре военнослужащих республики… Погибли четыре военнослужащих", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 110 человек, 226 получили ранения. Всего с начала конфликта погибли 4677 человека, в том числе 78 детей.