Лидер боснийских сербов наградил Прилепина орденом

БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик подписал указ о награждении российского писателя Захара Прилепина Орденом Негоша первой степени, сообщила в пятницу пресс-служба лидера боснийских сербов.

"Президент Додик наградил Захара Прилепина за общепризнанную работу и заслуги в культурном и духовном развитии, а также за особые заслуги в сфере общественной деятельности, которые способствуют укреплению дружеских отношений между Российской Федерацией и Республикой Сербской", — говорится в сообщении.

Решение о награждении принято на следующий день после отказа Прилепину со стороны властей Боснии и Герцеговины во въезде в страну. Прилепину пограничная полиция БиГ отказала в четверг во въезде с территории Сербии "по соображениям государственной безопасности". Писатель планировал в пятницу выступать на литературном вечере в Народной и университетской библиотеке в Баня-Луке — главном городе одного из составляющих БиГ образований — Республики Сербской.

Орден Негоша в РС БиГ был учрежден в 1993 году и имеет три степени. Им могут быть награждены частные лица, компании или иные учреждения за особые достижения в экономике, науке и культуре. Петр Петрович Негош (1813-1851 гг.) был правителем и духовным лидером Черногории, считается выдающимся поэтом и философом сербской литературы.