Тимошенко предлагает принять новую Конституцию Украины

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что принимать проект новой "народной" Конституции, идею которой она продвигает, следует после предстоящих в 2019 году выборов президента на всеукраинском референдуме.

Очередные выборы президент Украины запланированы на 31 марта 2019 года, Тимошенко уже заявляла о своем намерении снова баллотироваться на пост главы государства.

"Сегодня более 100 ученых, философов, визионеров и конституционалистов работают над созданием новой Конституции Украины. Наша цель состоит в том, чтобы до очередных президентских выборов показать обществу новую Конституцию, согласованную со всей страной", — заявила Тимошенко на презентации концепта нового основного закона.

По ее словам, Украина "пережила две революции, многочисленные выборы, произошла смена лиц у власти, команд в политике, партий, однако украинцы не получили ожидаемого результата". "Именно поэтому гражданское общество и интеллектуалы страны четко определили, что на предстоящих очередных президентских и парламентских выборах менять только лицо у власти нет смысла", — цитирует слова Тимошенко партия "Батькивщина" на своем сайте.

По данным пресс-службы Тимошенко, лидер "Батькивщины" уверена, что новый основной закон "следует принимать на всеукраинском референдуме сразу после президентских выборов".

Ранее Тимошенко заявила о разработке новой "народной" Конституции Украины, согласно которой пройдет переход к полноценной парламентской республике канцлерского типа. В частности, предлагается усиление полномочий местного самоуправления, судебная реформа с введением выборности судей и Палатой чести, а также активное использование в политической жизни референдумов — как местных, так и всеукраинских.

Внесение изменений в Конституцию требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.