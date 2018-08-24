Болтон рассказал, как долго США намерены сохранять антироссийские санкции

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Санкции США против России будут оставаться в силе до тех пор, пока не изменится поведение РФ, заявил в пятницу на пресс-конференции в Киеве советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
Формальная публикация и вступление санкций в силу ожидается 27 августа. Основанием санкций были обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.
Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.