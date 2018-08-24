В Финляндии три человека погибли после падения автобуса на ж/д пути

ХЕЛЬСИНКИ, 24 авг — РИА Новости. Три человека погибли, еще несколько получили различные травмы в результате падения автобуса на железнодорожные пути поблизости от города Куопио, сообщает полиция Финляндии.

"В результате технической неисправности автобус упал на железнодорожные пути поблизости от Куопио. По предварительным данным, три человека погибли", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По информации полиции, в автобусе находились 20 человек, трое из них погибли, состояние еще двоих оценивается как тяжёлое.

Уточняется, что в ДТП пострадали как минимум пять автомобилей.