Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли поселок Старомихайловка на окраине Донецка, повреждения получили четыре дома, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня в 13.45 (совпадает с мск) ВСУ открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка с применением БМП-1 и БМП-2. В результате обстрела повреждены четыре жилых дома. По предварительной информации, жертв нет. В одном из домов произошло возгорание", — сказал представитель ведомства.