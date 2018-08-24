Нетаньяху назвал ошибкой решение ЕС выделить Ирану финансовую поддержку

ВИЛЬНЮС, 24 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу на общей пресс-конференции с премьер-министрами трех стран Балтии в Вильнюсе осудил решение Еврокомиссии выделить финансовую поддержку Ирану.

В четверг Европейская комиссия одобрила первый пакет в размере 18 миллионов евро для финансирования проектов в поддержку устойчивого экономического и социального развития в Иране. Это первый пакет из более широкого набора проектов для Ирана общим объемом 50 миллионов евро.

"Я считаю, что вчерашнее решение ЕС выделить 18 миллионов евро Ирану является большой ошибкой", — сказал Нетаньяху а конференции.

По его словам, выделенные средства, скорее всего, пойдут не по назначению. "Это решение только побудит Иран осуществлять ядерную программу, которая откроет путь к созданию ядерного оружия. Все страны должны объединиться для того, чтобы возобновить санкции по отношению к Ирану, с целью остановить агрессию и террористическую деятельность", — сказал он.

Нетаньяху выразил уверенность, что страны Центральной и Восточной Европы помогут смягчить критику ЕС по отношению к поведению Израиля на территории Палестины. По его словам, "ЕС часто ведет себя с Тель-Авивом неподходяще, а взгляд сообщества к нему искажен".

На конференции премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что встреча глав правительств прошла успешно. "Говоря об Иране, Эстония и ЕС сделает все, чтобы обеспечить, чтобы Иран не смог создавать ядреного оружия", — сказал он. В свою очередь, глава литовского правительства Саулюс Сквернялис отметил, что не пообещал конкретной поддержки Израилю, "следует говорить о возможности высказать позицию Израиля, которая основана на аргументах и обоснована фактами". Премьер-министры трех стран Балтии приняли приглашение от Нетаньяху организовать следующую встречу в Израиле.