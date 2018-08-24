Болтон призвал Киев диверсифицировать источники газа

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в пятницу, что Киеву необходимо искать альтернативные источники поставок газа и быть готовыми к тому, что РФ не согласится поставлять газ в достаточных для Украины объемах.

Он сообщил, что обсудил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом вопросы в сфере энергоресурсов.

"Альтернативный вариант для Украины и других стран — это находить другие источники и ресурсы природного газа… Вопрос политики правительства Украины — чтобы искать альтернативные энергоресурсы, чтобы не быть зависимыми от РФ. Если "Северный поток" будет построен, тогда Украина останется в рискованной ситуации, когда Россия, даже если обязуется, не будет поставлять достаточные объемы газа", — заявил Болтон на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вели украинские телеканалы.

Он также отметил, что одним из вопросов, которые беспокоят президента США Дональда Трампа является строительство "Северного потока-2".

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна сохранить роль страны-транзитера газа. По данным пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин сообщил Меркель, что транзит газа через Украину в будущем будет сохранен.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.