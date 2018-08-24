Экс-модель Playboy с русскими корнями нашли убитой в США

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бывшую модель Playboy Кристину Карлин-Крафт обнаружили убитой в ее квартире в Филадельфии, передает The Philadelphia Inquirer.

Правоохранители нашли тело женщины в среду около девяти часов вечера по местному времени. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате удушения петлей или шнуром.

Police in Lower Merion Township are on the scene of a homicide in Ardmore. A 36 y/o woman was found strangled in her first floor apartment. pic.twitter.com/ANeoAIXbKR — Vinny Vella (@Vellastrations) 23 августа 2018 г.

​За несколько дней до гибели Карлин-Крафт обратилась в правоохранительные органы с жалобой на ограбление. Пока неизвестно, связаны ли преступления между собой. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщается в профиле модели на сайте агентства Model Mayhem, у нее были русские и немецкие корни. Она сотрудничала с компанией по продаже женского белья Victoria's Secret и снималась для таких журналов, как Vanity Fair, Playboy и Maxim. Карлин-Крафт было 36 лет.