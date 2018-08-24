Трамп раскритиковал социальные сети за блокировку миллионов аккаунтов

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал социальные сети за то, что те "заставили замолчать миллионы" пользователей, и вновь высказался против цензуры.

"Крупные социальные сети заставляют замолчать миллионы людей. Нельзя так делать, даже если это означает, что мы будем вынуждены продолжать слушать "фейковые новости", например, на CNN, чьи рейтинги сильно пострадали. Люди должны разобраться, что правда, а что нет, без цензуры!" – написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что американская компания Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном. Позже стало известно, что Facebook и Twitter удалили соответственно 652 и 280 аккаунтов, связанных с Ираном. В четверг поступила информация, что компания Google также выявила и удалила в своих социальных сетях около 50 аккаунтов, связанных с Ираном, которые использовались для совершения киберпреступлений.

У Трампа сложные отношения со СМИ, некоторые из которых он в свое время называл "оппозиционной партией" и "врагами народа", получая взамен жесткую критику. В ежегодном рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) США опустились на две позиции, заняв 45-е место.