Солдату почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Солдату почетного караула стало плохо во время выступления президента Украины Петра Порошенко на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости страны, следует из видеозаписи, которую опубликовал киевский ресурс "Информатор".

Военный пошатнулся, его успели подхватить люди, которые стояли рядом. Затем к нему подбежали еще несколько человек и увели.

Кроме того, во время парада потерял сознание солдат десантно-штурмовых войск, ему оказали медицинскую помощь, говорится в сообщении на сайте телеканала "112 Украина".

Это уже не первый случай, когда военным становится плохо во время официальных событий с участием президента. Ранее во время выступления Порошенко в Киевской области на праздновании годовщины Национальной гвардии стало плохо солдату почетного караула президента Украины.

В апреле Порошенко подписал указ о праздновании 24 августа 27-й годовщины независимости Украины, документ предусматривает проведение в этот день военного парада. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на параде будут показаны новые образцы вооружения и техники.