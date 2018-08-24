В США под зданием бывшего KFC обнаружили туннель для контрабанды наркотиков

Здание бывшего ресторана сети KFC в штате Аризона, под которым был обнаружен туннель для контрабанды наркотиков

Здание бывшего ресторана сети KFC в штате Аризона, под которым был обнаружен туннель для контрабанды наркотиков

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Туннель для контрабанды наркотиков протяженностью 180 метров был обнаружен в американском штате Аризона под зданием бывшего ресторана сети KFC, сообщает сайт Azfamily.com.

Как сообщили следователи, туннель соединяет один из домов в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо (штат Сонора) с бывшим рестораном сети общественного питания в городе Сан-Луис в Аризоне.

Обнаружить тайный ход удалось после задержания бывшего владельца ресторана Ивана Лопеса, в автомобиле которого полицейские обнаружили крупную партию наркотиков.

"(В автомобиле — ред.) было обнаружено 118 килограммов метамфетамина, более 6 килограммов кокаина, более 3 килограммов фентанила", — заявил один из следователей Скотт Браун. Помимо этого, в автомобиле задержанного было обнаружено почти 20 килограммов героина.

© Homeland Security Investigations and Yuma Sector Border Patrol Туннель для контрабанды наркотиков, обнаруженный в американском штате Аризона под зданием бывшего ресторана сети KFC © Homeland Security Investigations and Yuma Sector Border Patrol Туннель для контрабанды наркотиков, обнаруженный в американском штате Аризона под зданием бывшего ресторана сети KFC

После задержания Лопеса в здании бывшего ресторана был произведен обыск, в ходе которого удалось найти дыру в туннель, диаметром всего в 20 сантиметров и уходящую под землю на глубину почти 7 метров. Местные власти полагают, что контрабандисты использовали веревку, чтобы поднимать груз на поверхность из туннеля, ширина которого была более внушительной.