В ДНР сообщили о двух погибших за сутки из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Два человека погибли, еще двое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за минувшие сутки украинские силовики усилили обстрелы территории ДНР. "В результате вражеских обстрелов мы понесли потери. Двое наших защитников погибли и двое получили ранения", — сказал Басурин.

Он добавил, что в результате обстрелов в поселке Старомихайловка на окраине Донецка повреждено десять домов.