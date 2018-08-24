Порошенко перепутал слова гимна националистов на параде в Киеве

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на военном параде в честь Дня независимости в Киеве, процитировал "Марш украинских националистов", причем допустил ошибку — перепутал слова в одной из строчек. Выступление главы государства транслировали украинские телеканалы.

Порошенко начал выступление с четырех строк из песни, текст которой Организация украинских националистов (ОУН)* утвердила в 1932 году в качестве своего гимна. Слова он перепутал в строчке "Кормил нас гнев и злость на врагов", начав ее со слова "взрастил".

Кроме того, на сегодняшнем параде впервые официально прозвучало новое воинское приветствие. Националистический лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" заменил традиционные "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю!".

Боевое крыло ОУН* — "Украинская повстанческая армия*" (УПА*) — признано в России экстремистской организацией. С 1942 года боевики на Западной Украине действовали против советских войск, сотрудничая с нацистами, а после Победы — продолжали воевать против советской власти.

В 2014 году ОУН* функционировала как добровольческий вооруженный батальон, члены которого принимали участие в операции Киева на Донбассе. Год спустя Порошенко дал бойцам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины. Москва это решение осудила.

Героизация ОУН-УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — и на самой Украине вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, оппозиционных политиков, многих общественников. Они призывают не забывать о зверствах националистов во время войны, например о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

Очередной "окончательный разрыв"

Выступая на параде, Порошенко в очередной раз назвал главной задачей Украины "окончательный и необратимый разрыв" всех связей с Россией.

"Мы разрываем все оковы, связывающие нас с Российской империей и СССР. Сделать независимость необратимой, Украину — большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния — главная задача нашего поколения. Это — задача общества и выбранной им власти", — сказал он.

О разрыве с Россией украинский президент говорит практически в каждой речи, а фраза об "окончательном прощании с Советским Союзом и Российской империей" уже давно стала предметом насмешек в соцсетях.

По словам Порошенко, с тех пор как ему доверили должность президента, "государственный компас уверенно показывает на Запад". "Его стрелка ни разу не вздрогнула. И не вздрогнет до тех пор, пока этот компас находится в моих руках", — заявил он.

Президентские выборы на Украине намечены на март 2019 года. Порошенко пока официально не объявил о намерении баллотироваться. При этом он полагает, что из-за будущих выборов оказались под угрозой проводимые в стране реформы. Вину за это он опять-таки возложил на Россию, которая якобы пытается вернуть Украину в сферу своего влияния.

Кроме того, Порошенко намерен подать законопроект о поправках в конституцию, закрепляющих в основном законе стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО. Внести документ в Верховную раду президент намерен до открытия сессии, которая запланирована на 4 сентября.

Киевские власти много раз говорили о намерении присодиниться к ЕС и НАТО. Однако в самих этих организациях считают, что это вряд ли произойдет в скором времени. Так, Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. По его словам, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, со своей стороны, отмечал, что для вступления в альянс Украине потребуется достичь ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

ЧП на параде

Торжественный парад в украинской столице не обошелся без происшествий — во время выступления Порошенко одному из солдат почетного караула стало плохо.

Военный пошатнулся, его успели подхватить люди, которые стояли рядом. Затем к нему подбежали еще несколько человек и увели.

Репетиции торжественного смотра также были отмечены несколькими инцидентами. Во время одной из тренировок зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра. Она повредила фасад здания, но из людей никто не пострадал. А перед генеральной репетицией в центре Киева заглох танк. Он простоял на дороге около двух часов, время от времени дымясь, пока его не эвакуировал приехавший на место КрАЗ.

* Организация запрещена в России.