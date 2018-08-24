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Порошенко перепутал слова гимна националистов на параде в Киеве

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (286)
(обновлено: 14:15 24.08.2018)
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© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на военном параде посвященном Дню независимости Украины. 24 августа 2018Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на военном параде посвященном Дню независимости Украины. 24 августа 2018
© REUTERS / Gleb Garanich

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на военном параде в честь Дня независимости в Киеве, процитировал "Марш украинских националистов", причем допустил ошибку — перепутал слова в одной из строчек. Выступление главы государства транслировали украинские телеканалы.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на военном параде в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко порадовался солдатам НАТО в Киева
Порошенко начал выступление с четырех строк из песни, текст которой Организация украинских националистов (ОУН)* утвердила в 1932 году в качестве своего гимна. Слова он перепутал в строчке "Кормил нас гнев и злость на врагов", начав ее со слова "взрастил".

Кроме того, на сегодняшнем параде впервые официально прозвучало новое воинское приветствие. Националистический лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" заменил традиционные "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю!".

Боевое крыло ОУН* — "Украинская повстанческая армия*" (УПА*) — признано в России экстремистской организацией. С 1942 года боевики на Западной Украине действовали против советских войск, сотрудничая с нацистами, а после Победы — продолжали воевать против советской власти.

Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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В 2014 году ОУН* функционировала как добровольческий вооруженный батальон, члены которого принимали участие в операции Киева на Донбассе. Год спустя Порошенко дал бойцам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины. Москва это решение осудила.

Героизация ОУН-УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — и на самой Украине вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, оппозиционных политиков, многих общественников. Они призывают не забывать о зверствах националистов во время войны, например о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

Очередной "окончательный разрыв"

Выступая на параде, Порошенко в очередной раз назвал главной задачей Украины "окончательный и необратимый разрыв" всех связей с Россией.

Танки Т-72 на генеральной репетиции военного парада в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Мы разрываем все оковы, связывающие нас с Российской империей и СССР. Сделать независимость необратимой, Украину — большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния — главная задача нашего поколения. Это — задача общества и выбранной им власти", — сказал он.

О разрыве с Россией украинский президент говорит практически в каждой речи, а фраза об "окончательном прощании с Советским Союзом и Российской империей" уже давно стала предметом насмешек в соцсетях.

По словам Порошенко, с тех пор как ему доверили должность президента, "государственный компас уверенно показывает на Запад". "Его стрелка ни разу не вздрогнула. И не вздрогнет до тех пор, пока этот компас находится в моих руках", — заявил он.

Президентские выборы на Украине намечены на март 2019 года. Порошенко пока официально не объявил о намерении баллотироваться. При этом он полагает, что из-за будущих выборов оказались под угрозой проводимые в стране реформы. Вину за это он опять-таки возложил на Россию, которая якобы пытается вернуть Украину в сферу своего влияния.

Боевые бронированные машины Козак на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева. 18 августа 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт назвал новые образцы украинской военной техники муляжами
Кроме того, Порошенко намерен подать законопроект о поправках в конституцию, закрепляющих в основном законе стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО. Внести документ в Верховную раду президент намерен до открытия сессии, которая запланирована на 4 сентября.

Киевские власти много раз говорили о намерении присодиниться к ЕС и НАТО. Однако в самих этих организациях считают, что это вряд ли произойдет в скором времени. Так, Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. По его словам, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, со своей стороны, отмечал, что для вступления в альянс Украине потребуется достичь ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

ЧП на параде

Плакат с лозунгами Петра Порошенко ко Дню Независимости Украины в Киеве
© Фото : СТРАНА.ua
В Сети высмеяли плакаты Порошенко ко Дню независимости Украины‍
Торжественный парад в украинской столице не обошелся без происшествий — во время выступления Порошенко одному из солдат почетного караула стало плохо.

Военный пошатнулся, его успели подхватить люди, которые стояли рядом. Затем к нему подбежали еще несколько человек и увели.

Репетиции торжественного смотра также были отмечены несколькими инцидентами. Во время одной из тренировок зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра. Она повредила фасад здания, но из людей никто не пострадал. А перед генеральной репетицией в центре Киева заглох танк. Он простоял на дороге около двух часов, время от времени дымясь, пока его не эвакуировал приехавший на место КрАЗ.

* Организация запрещена в России.

Могучей поступью
© Виталий Подвицкий
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