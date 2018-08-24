Еврокомиссия ответила на угрозы Италии не платить взносы в бюжет ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Еврокомиссия отреагировала в пятницу на заявления властей Италии по проблеме миграции, заявив, что угрозы и неконструктивные комментарии не помогают решению проблем, ЕС функционирует только на основе сотрудничества.

Лидер общественного "Движения 5 звезд", вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо ранее пригрозил прекратить уплату взносов в бюджет ЕС в случае, если Брюссель не примет конкретных решений в связи с острой ситуацией, сложившейся вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti.

"Как мы уже объясняли, ЕК интенсивно работает над разрешением ситуации с людьми, которые находятся на судне, чтобы обеспечить их безопасную высадку. Мы приняли меры для координации сразу после получения итальянской заявки. Не следует показывать пальцем друг на друга, угрозы не помогут решению, ЕС основан на правилах, а не на угрозах. Нужно работать в конструктивном ключе в рамках сотрудничества", — заявил в пятницу на брифинге для журналистов представитель ЕК Александр Винтерштейн.

Отвечая на уточняющий вопрос, как ЕК может отреагировать на фактически ультиматум со стороны Италии, он отметил, что ЕК обычно не комментирует конкретные высказывания, поэтому это заявление носит общий характер.

"Европа работает на основе сотрудничества, а не угроз", — подтвердил он позицию ЕК. "Не будем вдаваться в гипотетические рассуждения, а сосредоточимся на поиске решения", — добавил он, отвечая на вопрос, что ЕК будет предпринимать, если Италия действительно откажется платить свой взнос в бюджет ЕС.

По информации другого представителя ЕК, отвечавшего на вопрос о содержании проходящей в пятницу в Брюсселе неформальной встрече шерп 12 стран ЕС по вопросам миграции, данные переговоры носят технический характер, и на этом этапе "сегодня не стоит ожидать конкретных решений" по ситуации с кораблем, потому что переговоры сфокусированы на выработке долгосрочного решения проблемы высадки спасенных на море мигрантов.

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных людей в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев на Сицилию. Однако глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС. Мигранты на борту корабля объявили голодовку.