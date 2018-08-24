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Россия ответит военными мерами на крупнейшие учения НАТО, завил посол

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2018" (148)
(обновлено: 13:48 24.08.2018)
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CC0 / SHAPE NATO / Exercise SiilУчения Siil-2018 в Эстонии. Архивное фотоУчения Siil-2018 в Эстонии. Архивное фото
CC0 / SHAPE NATO / Exercise Siil

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Россия ответит дипломатическими и военными мерами на крупнейшие учения НАТО, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в Арктическом совете Владимир Барбин, комментируя крупнейшие с 2002 года учения НАТО, которые пройдут в октябре-ноябре в Норвегии.

Американские десантники на военных учениях Sabre Strike 2018, Литва. 9 июня 2018
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
От учений НАТО в Прибалтике страдает народ, считает военный обозреватель

"В октябре-ноябре этого года на территории Норвегии, в Северной Атлантике пройдут самые крупные с 2002 года боевые учения НАТО, в которых будут задействованы порядка 40 тысяч человек, 150 самолётов и 70 кораблей", — сказал Барбин на форуме "Армия-2018".

По его словам, обострение отношений России и Запада не обошло стороной и Арктический регион, "под санкциями оказались арктические проекты в нефтегазовой сфере, свернуты контакты по военной линии, проводится курс на активное вовлечение Североатлантического альянса в дела региона и наращивание присутствия НАТО вблизи границ России".

"В июле 2018 года достигнута договорённость о формировании нового командования объединенных вооруженных сил НАТО со штаб-квартирой на Норфолке, штат Вирджиния, в чьей компетенции будет находиться весь комплекс вопросов по защите коммуникаций в арктико-атлантической зоне", — добавил Барбин.

Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в Шауляе, Литва. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Matthew Plew
В НАТО заявили, что не угрожают России

Кроме того, вновь приступил к боевому дежурству расформированный после окончания холодной войны второй флот США, соединения которого сконцентированы в основном в Северной Атлантике, уточнил посол.

"Все эти факторы необходимо учитывать и своевременно вырабатывать необходимые ответы: как дипломатические, так и военные. При этом наш выбор прежний: цивилизованное, переговорное решение всех спорных вопросов для обеспечения мира и стабильности в Арктике через развитие международного сотрудничества", — сказал он.

Силы стран НАТО, которые будут задействованы в крупнейших за последние годы учениях альянса Trident Juncture, уже начали прибывать в Норвегию, где этой осенью запланированы маневры с участием более 40 тысяч военнослужащих альянса. Ранее главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявлял, что масштабные учения НАТО станут демонстрацией возможностей альянса по сдерживанию РФ.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё. 22 августа 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
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Путин отметил приближение НАТО к российским границам

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
© Инфографика
Россия против НАТО: чье оружие сильнее

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