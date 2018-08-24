Дата саммита Россия-Иран-Турция уже определена, заявил Лавров

Сергей Лавров во время встречи с МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. 24 августа 2018

Сергей Лавров во время встречи с МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. 24 августа 2018

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дата встречи лидеров России, Ирана и Турции, которая пройдет в Тегеране, будет объявлена в ближайшее время, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дата встречи лидеров есть, ее очень скоро объявят", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Говоря о повестке дня саммита, Лавров заявил, что "наверняка это будет весь комплекс вопросов".

"Проблемы деэскалации сейчас решаются, и мы комментировали ситуацию в Идлибе, она действительно многослойная, очень непростая", — добавил российский министр.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что третий саммит президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии запланирован на начало сентября в Тегеране.