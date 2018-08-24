"Рабы и холуи": Кравчук рассказал, чем обернулась независимость для Украины

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что разочаровался в украинцах за последние 27 лет.

По его словам, во время провозглашения независимости страны он полагался на высокий уровень образованности граждан и надеялся, что получив свободу выбора они "начнут творить новую политическую жизнь". Экс-президент отметил, что его расчет оказался неверным.

"Большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями", — признался Кравчук в эфире телеканала ZIK.

Бывший глава государства добавил, что оказавшиеся у власти политики стали "исполнять заказы" и "служить неправдой" своим покровителям. По мнению Кравчука, эрудированная патриотическая элита на Украине до сих пор не сформирована.

Ранее Кравчук заявил, что украинские власти "откровенно и цинично" обманывают людей. По его словам, у нынешних киевских политиков слова не совпадают с делом.

Кравчук занимал пост президента Украины с декабря 1991 года по июль 1994 года. Стал одним из участников Беловежских соглашений, согласно которым Советский Союз прекратил свое существование и было создано СНГ.