В Бельгии партия исключила из своих рядов политика за высказывание о геях

БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Социалистическая партий Валлонии (франкоязычный регион Бельгии) исключила из своих рядов экс-вице-бургомистра города Анс из-за неосторожного публичного высказывания в адрес гомосексуалов, сообщили в пятницу РИА Новости в региональном секретариате политической организации.

"Господин Эйген исключен из рядов партии", — сказал собеседник агентства.

Партиец с 48-летним стажем ранее подал в отставку с поста вице-бургомистра Анса после того, как его слова вызвали шквал критики со стороны политической элиты и СМИ.

По информации местной прессы, в прошлую пятницу в ходе публичного мероприятия Эйген заявил, что считает противоестественными сексуальные отношения между мужчинами. Данное высказывание он сделал в присутствии своего коллеги, первого заместителя городского главы Тома Кьялоне, относящего себя к ЛГБТ-сообществу. Кьялоне, будучи политическим оппонентом социалиста Эйгена, потребовал от него публичных извинений "перед всеми гомосексуалами".

Заявление соратника по Социалистической партии Валлонии вызвало негодование у ее председателя, экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо, никогда не скрывавшего своей гомосексуальности. По его словам, Социалистическая партия "выступает за индивидуальные свободы и права, и недопустимо, чтобы представитель социалистов, тем более заместитель бургомистра по равенству социальных возможностей, нарушал наши основополагающие ценности". Ди Рупо заявил при этом, что такой человек, как Эйген "не может представлять Социалистическую партию на любом уровне".

Уход в отставку с поста вице-бургомистра сам Эйген, в частности, объяснил оказываемым на него "медийным давлением". То, что он допустил дискриминирующее геев высказывание, он отрицает.