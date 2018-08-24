В Бельгии партия исключила из своих рядов политика за высказывание о геях

БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Социалистическая партий Валлонии (франкоязычный регион Бельгии) исключила из своих рядов экс-вице-бургомистра города Анс из-за неосторожного публичного высказывания в адрес гомосексуалов, сообщили в пятницу РИА Новости в региональном секретариате политической организации.
Партиец с 48-летним стажем ранее подал в отставку с поста вице-бургомистра Анса после того, как его слова вызвали шквал критики со стороны политической элиты и СМИ.
По информации местной прессы, в прошлую пятницу в ходе публичного мероприятия Эйген заявил, что считает противоестественными сексуальные отношения между мужчинами. Данное высказывание он сделал в присутствии своего коллеги, первого заместителя городского главы Тома Кьялоне, относящего себя к ЛГБТ-сообществу. Кьялоне, будучи политическим оппонентом социалиста Эйгена, потребовал от него публичных извинений "перед всеми гомосексуалами".
Уход в отставку с поста вице-бургомистра сам Эйген, в частности, объяснил оказываемым на него "медийным давлением". То, что он допустил дискриминирующее геев высказывание, он отрицает.