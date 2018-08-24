Порошенко заявил, что при нем Киев не изменит прозападный вектор

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до тех пор, пока он находится на посту главы государства, Киев не изменит прозападный вектор.

"С тех пор как вы доверили мне должность президента Украины, государственный компас уверенно показывает на Запад… Его стрелка ни разу не вздрогнула. И не вздрогнет до тех пор, пока этот компас находится в моих руках", — заявил Порошенко в пятницу на параде к 27-й годовщине независимости Украины. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. Порошенко пока официально не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.