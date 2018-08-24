Пакистан попросил госдеп исправить заявление о беседе Помпео и Имрана Хана

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг — РИА Новости. Исламабад просит Вашингтон "немедленно исправить" сообщение госдепартамента США о содержании телефонной беседы госсекретаря Майкла Помпео с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, в ходе которой якобы поднималась тема орудующих на территории Исламской Республики террористов, заявил официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал.

В своем письменном заявлении официальный представитель госдепартамента США Хезер Наут ранее сообщила, что, среди прочего, Помпео обсудил в четверг с новым главой правительства Пакистана Имраном Ханом необходимость принятия решительных мер против террористов, действующих на территории республики.

"Пакистан выражает несогласие с фактически неверным заявлением госдепартамента США относительно состоявшегося телефонного разговора премьер-министра с госсекретарем Помпео. Абсолютно никакого упоминания о террористах, орудующих в Пакистане, не было. Сообщение должно быть немедленно исправлено", — написал Фейсал в своем аккаунте в Twitter.

Pakistan takes exception to the factually incorrect statement issued by US State Dept on today’s phone call btwn PM Khan & Sec Pompeo. There was no mention at all in the conversation about terrorists operating in Pakistan. This shd be immediately corrected. — Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) 23 августа 2018 г.

Терроризм является одной из наиболее болезненных проблем для Пакистана, с которой новому премьер-министру этой страны Имрану Хану предстоит бороться. Несмотря на продолжающиеся теракты и поэтапное ужесточение антитеррористического законодательства, Исламская Республика регулярно становится объектом критики со стороны международного сообщества за якобы поддержку террористов как на своей территории, так и за рубежом.

В Исламабаде эти обвинения традиционно отвергают, отмечая, что борьба с вооруженным экстремизмом стоила стране 75 тысяч жизней мирных граждан и 6 тысяч жизней военнослужащих. Потери для экономики Пакистана, по официальным данным, при этом составили не менее 123 миллиардов долларов.