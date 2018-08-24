МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Американский поверенный в делах в ЮАР Джесси Лапенн пообещала немедленно проинформировать Вашингтон о разочаровании и недовольстве южноафриканского народа и правительства в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа, сообщил МИД Южно-Африканской Республики.

Во вторник Трамп написал в своем Twitter , что попросил госсекретаря США Майка Помпео "внимательно изучить захват земли и ферм в Южной Африке, экспроприацию и широкомасштабное убийство фермеров". Он процитировал программу Fox News , в которой говорилось, что правительство ЮАР отбирает землю у белых фермеров.

В четверг Лапенн была вызвана в южноафриканский МИД, где ей заявили, что заявление президента США было основано на ошибочной информации и в целях "лоббирования интересов определенных групп, которые стремятся к срыву программы по перераспределению земли в ЮАР".

МИД также указал на разочарование Претории, вызванное отказом Вашингтона использовать традиционные дипломатические каналы для того, чтобы выразить свою позицию.

Ранее правительство ЮАР уже заявило, что не принимает заявление президента США по данному вопросу.

Белое меньшинство в ЮАР владеет большей частью земли в стране. Ранее президент страны Сирил Рамафоса объявил, что планирует реализовать план по изменению конституции таким образом, чтобы экспроприация земли могла проходить без денежной компенсации.