Дуда надеется на успех диалога с Украиной об исторической памяти

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в поздравлении ко Дню независимости Украины выразил надежду на положительные результаты в диалоге по вопросам общей истории двух стран, сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины.

Дуда направил президенту Украины Петру Порошенко поздравление ко Дню независимости.

"Надеюсь на достижение положительных результатов также в диалоге относительно трагических страниц нашей общей истории. Я убежден, что стратегическое партнерство Польши и Украины должно строиться на фундаменте правды о прошлом и в духе исповедуемых обоими народами христианских ценностей", — цитирует поздравление пресс-служба.

Он также отметил, что Польша будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. "Декларирую дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях. В интересах Польши и Европы является Украина как современное государство с хорошо функционирующей экономикой, обеспечивающей высокий уровень жизни своим гражданам", — отмечается в поздравлении.

Дуда убежден, что дальнейшему сближению обществ Польши и Украины служат партнерские контакты между государственными учреждениями, систематически растущий товарооборот, а также динамичное развитие контактов между людьми.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством, считает его направленным против украинцев.

* Экстремистская организация, запрещена в России