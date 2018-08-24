США увидели угрозу в установлении дипотношений между Сальвадором и Китаем

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Решение правительства Сальвадора об установлении дипломатических отношений с Китаем угрожает экономическому состоянию и безопасности всего американского континента, заявила пресс-служба Белого дома.

Сальвадор во вторник установил дипломатические отношения с Пекином, разорвав официальные связи с Тайванем.

Пресс-служба Белого дома отмечает, что власти Сальвадора приняли это решение "непрозрачным путем", подчеркивая, что последствия от него будут сказываться в течении десятилетий.

"Ответ Сальвадора на очевидное вмешательство Китая во внутреннюю политику страны Западного полушария вызывает у США сильную озабоченность, и это приведет к пересмотру наших отношений с Сальвадором", — говорится в сообщении пресс-службы.

Белый дом предупредил, что страны, стремящиеся установить или расширить отношения с КНР ради привлечения государственных инвестиций, могут разочароваться в долгосрочной перспективе. "Экономические стимулы Китая способствуют зависимости и доминированию, не партнерству", — утверждают в Белом доме, отмечая, что США продолжат возражать против дестабилизации Китаем отношений между двумя сторонами пролива.

Вашингтон ранее уже высказывал критику по поводу установления дипломатических отношений между двумя странами. В ответ МИД КНР заявил, что Китай и Сальвадор — независимые государства и имеют право самостоятельно принимать решения о том, с кем устанавливать дипломатические отношения.

Сальвадор стал третьей страной, которая за последние несколько месяцев разорвала отношения с Тайванем. Ранее Доминиканская Республика и Буркина-Фасо 1 и 24 мая соответственно объявили об аналогичном решении. В настоящий момент в мире осталось лишь 17 государств, которые имеют официальные связи с Тайванем.