Американцы обратили внимание на Агутина, нажимающего на красную кнопку

МОСКВА, 24 августа — РИА Новости. Пользователи популярного в США портала Reddit по-своему поняли российский мем с изображением певца Леонида Агутина на шоу "Голос", в котором он с силой готовится нажать красную кнопку.
За рубежом пользователи Сети часто оставляют такие сообщения, комментируя какие-либо трагические события.
Пользователи ресурса оценили актуальность мема, в комментариях под записью многие постили букву F.
В российском сегменте Интернета мем с Агутиным стал популярным в прошлом году, картинка стала своеобразным символом принятия якобы "сложных" решений.