Патрушев и Болтон не согласовали заявление после переговоров

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве. 23 августа 2018

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время встречи в Женеве. 23 августа 2018

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Итоговое заявление по итогам переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Женеве не было подписано из-за позиции Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть слабая сама тема обсуждения", — сказал Патрушев.

По его словам, в ответ Россия предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран.

"Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут", — добавил Патрушев.

Работа шла конструктивно

Патрушев по итогам переговоров в Женеве также заявил, что в ходе встречи с Болтоном никаких обвинений в адрес России не прозвучало, работа шла конструктивно.

"Важно отметить, что никаких обвинений в наш адрес во время встречи не прозвучало. Работа шла конструктивно. Естественно, мы имели разные точки зрения по целому ряду вопросов, но мы выработали предложения. Эти предложения, которые мы сформулировали по каждому вопросу, передали американской стороне. Они согласились работать над нашими предложениями", — сказал он.

Патрушев также сообщил, что пригласил американских коллег на новую встречу в Москву или любой другой город России.

"Мы договорились, что будем проводить следующую встречу. Я их пригласил в Москву, либо какой-либо другой город России", — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что вопрос о сроках проведения новой встречи не обсуждался, но новые переговоры должны быть результативными.

"Сохраняются разногласия"

Болтон, в свою очередь, заявил, что Сирия была в числе тем, которые обсуждались на переговорах с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Сегодня мы обсудили целый ряд вопросов между двумя странами, по нераспространению оружия, контролю над оружием, целый ряд двусторонних вопросов, вопросы контртерроризма, нелегальной миграции… региональные вопросы, такие как Сирия, Ближний восток", — сообщил он.

Болтон отметил, что между Россией и США "сохраняются разногласия", но на переговорах был достигнут прогресс по ряду тем.

"Итак, то, что мы сделали сегодня, рассмотрели весь спектр вопросов, которые есть у двух стран по контролю за вооружениями, кругу двусторонних вопросов, борьбе с терроризмом, нелегальной иммиграции, вопросам, связанным с киберсферой", — добавил Болтон.

"Удивляться не приходится"

Отсутствие совместного заявления по итогам переговоров Патрушева и Болтона прокомментировал член Совета Федераций Алексей Пушков.

"Совместное заявление по итогам встречи Патрушев-Болтон не подписано из-за позиции США. Удивляться не приходится: администрация США добивается от России такого сдвига в позициях, который означал бы полный разворот по Сирии и Украине", — написал сенатор в Twitter.

По мнению Пушкова, американская сторона не стремится к достижению компромисса и требует от Москвы лишь капитуляции.

"Диалог продолжается"

Итоги переговоров Болтона и Патрушева свидетельствуют о продолжении диалога, хоть и небольшими шагами, после периода охлаждения между странами, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Диалог продолжается, и это хорошо. Любой диалог лучше, чем постоянные санкции, угрозы и обвинения", — сказал Джабаров РИА Новости в четверг.

Он подчеркнул, что хотя стороны продвигаются в этом диалоге "небольшими шагами", еще есть много тем для обсуждения. В то же время ряд предлагаемых США тем Россия обсуждать не планирует, например тему "вмешательства" в американские выборы, добавил законодатель.

"Хорошо настроенная антенна Трампа"

Встреча Болтона и Патрушева демонстрирует желание американского лидера Дональда Трампа наладить диалог с Россией, несмотря на отсутствие предпосылок к качественному прорыву в отношениях, заявил РИА Новости исполнительный директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.

"Встреча демонстрирует, что, несмотря на дружную атаку почти всех американских СМИ, президент Дональд Трамп остается приверженным к диалогу с Россией", — сказал эксперт.

Он отметил, что опросы показывают желание простых американцев улучшить связи с РФ — это говорит о "хорошо настроенной антенне Трампа".