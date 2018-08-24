Российские дипломаты посетили Бутину в американской тюрьме

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские дипломаты посетили россиянку Марию Бутину в американской тюрьме, сообщает посольство РФ в США на странице в Facebook.

"Сегодня сотрудники посольства вновь посетили российскую гражданку, студентку Марию Бутину в американской тюрьме", — говорится в сообщении.

По данным посольства, к Бутиной относятся как к "опасному преступнику", что осложняет встречи с посетителями. По этой же причине не хватает времени для ознакомления с материалами дела, а также для выстраивания линии защиты с адвокатами.

Как отметили в посольстве, россиянку продолжает беспокоить воспаление ноги, при этом "квалифицированного обследования не проводится". "К грубым нарушениям ее прав добавился отказ тюремной администрации в допуске к Марии православного священника. Налицо ограничение свободы вероисповедания", — говорится в сообщении.

Посольство также добавило, что направило в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении Бутиной. Кроме того, дипломаты намерены и далее настаивать на скорейшем освобождении россиянки.

Следующий визит сотрудников посольства в тюрьму к Бутиной запланирован на 29 августа.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, в пятницу ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы).

Российские дипломаты экстренно посетили россиянку в новой тюрьме, где ее содержат в изоляции в одиночной камере. Как заявило посольство, "после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии, при этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены". Там добавили, что "пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием". Дипмиссия с возмущением отметила, что "Марию этапировали в кандалах, при этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут".

По данным посольства, следующие 12 часов Бутина провела "в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна", "ее собираются держать взаперти в одиночной камере". Посольство заявило, что продолжит добиваться освобождения Бутиной и направит в госдеп США очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке, и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее.