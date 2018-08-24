В США заподозрили "российских троллей" в разжигании споров о прививках

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в США заявили, что "российские тролли" распространяют в социальных сетях противоречивые сообщения о вакцинации, призванные вызвать разногласия в американском обществе.

"Российские "тролли" и высокотехнологичные боты в Twitter размещают сообщения о вакцинации в объемах, значительно превышающих активность обычного пользователя. Такие действия соответствуют стратегии разжигания разногласий по целому ряду вопросов", — говорится в исследовании.

Авторы доклада отмечают, что распространяемая информация приводила аргументы, как в пользу прививок, так и против них. По их мнению, избранная "разжигателями" тактика может усилить полемику и негативно отразиться на состоянии здоровья населения.

Органы здравоохранения США рекомендуют вакцинацию не только для защиты здоровья отдельного человека, но и профилактики распространения болезней в целых регионах. Однако отдельные группы активистов заявляют, что прививки в слишком большом количестве представляют угрозу для детей.

Ранее Facebook и Twitter не раз подвергались критике со стороны законодателей США за то, что они якобы предпринимают недостаточные усилия по борьбе с "российским влиянием" в своих сетях.

По данным спецпрокурора США Роберта Мюллера, через эти сети связанные с российскими властями лица и компании пытались повлиять на выборы в 2016 году, но повлиять на результаты голосования не смогли.

Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными, и предлагает США сотрудничество в сфере кибербезопасности, от которого в Вашингтоне отказываются.