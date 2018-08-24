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В мире

"Заложник у преступников против человечности". Эксперты о деле Вышинского

Сюжет:
Задержание Кирилла Вышинского (329)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Архивное фотоРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Андрей Аношин, Федор Тихий, Андрей Лубенский

Сегодня, 24 августа, исполняется 100 дней со дня ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Украинские эксперты рассказали изданию Украина.Ру, что они думают о "деле Вышинского".

Утром 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в редакционных офисах в Киеве и в квартирах у некоторых журналистов. Вышинского задержали по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В ОП назвали Вышинского заложником рейтинга Порошенко
Сейчас Вышинский находится в СИЗО города Житомира, суд избрал для него в качестве меры пресечения содержание под стражей без возможности внесения залога. Девятнадцатого июля Херсонский городской суд арестовал имущество Вышинского. Шестого августа журналисту продлили срок содержания под стражей до 8 сентября.

Как сообщила представитель МИД Мария Захарова, российским консульским сотрудникам отказывают в доступе к задержанному, имеющему также и российский паспорт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗаседание украинского суда
© РИА Новости
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Заседание украинского суда

Михаил Погребинский, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Европейская федерация журналистов настаивает на освобождении Вышинского
Я не буду оригинален. Арест Вышинского — это продуманная акция захвата заложника в надежде на то, что он занимает довольно высокое положение, что ради него Москва закроет глаза на все свои принципы и обменяет его на Сенцова.

Серьезных оснований преследовать его по статье "за измену родине" нет — это просто смешно. И все это прекрасно понимают.

И это еще предъявят сегодняшней команде — когда она лишится власти — как преступление против человечности. Запротоколированное, очевидное для всех.

Я уверен: все, кто к этому причастен, в том числе судьи, люди из правоохранительной системы, которые способствовали этому делу, рано или поздно будут привлечены к уголовной ответственности по статье "Преступление против человечности".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. 6 августа 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. 6 августа 2018

Руслан Бортник, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Мы видим, что ситуация не разрешилась, Кирилл Вышинский не освобожден. По-моему, в обвинениях, которые ему выдвигаются, не хватает фактажа, не хватает доказательной сути. Или они не продемонстрированы следствием, эти обвинения, не открыты пока для публики. Или, возможно, их нет.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Российское посольство оказывает содействие представителям защиты Вышинского
К сожалению, это дело — сугубо политическое. Это одна из наиболее тяжелых ситуаций вокруг журналистов за последние четыре года.

Мне кажется, в сложившихся обстоятельствах и сам холдинг РИА Новости, и Российское государство могли бы приложить больше усилий для освобождения Кирилла Вышинского.

Андрей Золотарев, политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор"

Фактически Кирилл Вышинский взят в заложники. То, что ему вменяется, ни в какие ворота не лезет.

Приходя на пресс-конференции в РИА Новости, я не замечал, чтобы мне не давали возможности высказывать взгляды, которые противоречат позиции российского официоза. Никаких рамок в этом плане не было. Тем более ни о каких деликатных информационных поручениях Кирилл не просил. Он работал как журналист.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие

По сути, дело о государственной измене притянуто за уши. Я так понимаю, ситуация изменится после того, как эта власть уйдет. Думаю, это одно из тех дел, за которые потом в Европейском суде по правам человека Украине будет очень стыдно.

Валентин Землянский, эксперт энергетического рынка

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Давление и угрозы". В МИД рассказали о работе журналистов на Украине
"Дело Вышинского" носит явный политический заказной характер, потому что инкриминируют государственную измену журналисту, который выполнял свои обязанности.

То, что Вышинскому избрана мера пресечения как особо опасному, лишний раз свидетельствует о политическом характере дела: Кирилл просто нужен для обмена на украинских заключенных, которые находятся в Российской Федерации.

Тут можно провести аналогию с Ефремовым (бывший депутат "Партии регионов" Александр Ефремов. — Прим. ред.) — он уже три года находится под арестом, и до сих пор ему не предъявлено обвинения. При нынешней власти человек может просидеть в тюрьме неограниченное время, до тех пор пока соберут доказательства либо не изменится политическая конъюнктура и все это не закончится большим пшиком.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. 6 августа 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. 6 августа 2018

Учитывая произошедшее с Вышинским, можно констатировать, что в стране со свободой слова все очень печально: либо ты должен резонировать с линией партии, либо ты становишься врагом власти. То есть нет полутонов, присущих демократически развитым государствам: ты можешь быть не согласен с партией власти, с проводимой политикой, но это не означает, что ты государственный преступник и враг государства.

Павел Рудяков, политолог, директор информационно-аналитического центра "Перспектива"

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Киев отказал российским дипломатам в доступе к Вышинскому
Это грустная, печальная, тревожная ситуация для нас. А для Кирилла она вообще драматическая, дай бог, чтобы не превратилась в трагическую. Понятно, что он стал жертвой политических репрессий, в данном случае — не против политических деятелей, а против журналистов. Понятно, что его задержание и последующий арест — это грубейшее нарушение принципов и свободы слова, и верховенства права.

Если бы меня спросили в другой ситуации, я бы сказал, что Кирилл Вышинский за свою работу (когда я его узнал, он был одним из руководителей РИА Новости Украина в Киеве) достоин журналистских наград. Потому что это был действительно ресурс, который давал разные точки зрения, мнения и вообще служил достаточно серьезным альтернативным источником информации и аналитики, экспертной мысли, помогая людям ориентироваться в том, что происходит. Помогая тем, кто размышляет, кто не готов жить в узком пропагандистском поле. Давал пищу для ума и материал для собственного анализа, чтобы самостоятельно делать выводы.

Андрей Блинов, экономический эксперт

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Журналистов на Украине убивают и сажают в тюрьму за правду
Мы прекрасно осознаем всю двоякость ситуации. Если украинская сторона признает, что у Вышинского было в том числе российское гражданство, тогда непонятно, каким образом его можно обвинять в государственной измене. Совершенно ясно, что, к сожалению, у нас сегодня огромное число людей находится в тюрьмах по статьям "Измена родине", "Госизмена", очень тяжелым статьям. В то время как те, кто чуть ли не в прямом эфире совершает убийство, выходят сухими из воды. Это какая-то вопиющая несправедливость, которая касается не только Вышинского, а сотен людей, находящихся как в украинских, так и в российских тюрьмах.

Мне кажется, если сейчас есть возможность у Кремля и Банковой решить проблему, то наиболее приемлемый вариант (не только для Кирилла) — обмен. Это, по крайней мере, позволит людям не гробить здоровье в тюрьмах, не быть мелкой разменной монетой в глобальном противостоянии.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский (слева) в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. 6 августа 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский (слева) в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. 6 августа 2018

Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

Уголовное дело против Вышинского политически мотивировано. И главная цель задержания Вышинского — это очередная имитация того, как власть, имеющая бизнес в России во время войны, якобы борется с "агентами Кремля".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Киселев сравнил содержание Вышинского в украинской тюрьме с пытками
К сожалению, Вышинский стал заложником искусственной предвыборной истерии. И понятно, что власть не сможет в суде доказать его вину. Хотя власти это и не надо. Главное было устроить эффектное шоу с задержанием и закрытием ресурса РИА Новости Украина, одной из немногих площадок, где конструктивно критиковали власть. 

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

В принципе, ситуация с сайтом РИА Новости Украина возникла просто как попытка информационно заблокировать открытие Крымского моста.

И вся эта история с задержанием Кирилла Вышинского… Мы видим: даже международные правозащитные организации указывают, что тут очень сильно сказывается политический фактор. И этот фактор влияет на все, на этот процесс, на это задержание.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде

Юрий Гаврилечко, эксперт Центра анализа экономической политики

Для меня, к большому сожалению, все это напоминает ситуацию с Василием Муравицким. Кирилл делал свою работу. Если бы у него были какие-то проблемы с законом, он бы просто этим не занимался. Поэтому какие-то вопросы есть смысл адресовать не Кириллу лично, а Министерству юстиции. Не могло агентство работать столько лет без всяких документов, само по себе.

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Аресты, убийства, депортация. Почему быть журналистом на Украине опасно
Поскольку Кирилл продолжает находиться под стражей в качестве подследственного, обвинений и услышать невозможно. Думаю, так будет до суда. А поскольку у нас так называемый закон Савченко быстро приняли, а потом так же быстро отменили, его задержание без суда может быть достаточно длительным. Но очень бы этого не хотелось.

Дмитрий Марунич, эксперт по вопросам энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Мне кажется, здесь все настолько очевидно, что даже скрывать украинским властям нечего: Кирилла Вышинского арестовали с целью обмена на каких-то субъектов, которые находятся под стражей на территории Российской Федерации. Сенцова или нет — не берусь утверждать, но это просто попытка заиметь козыри для торга с российскими властями, в том числе по вопросам освобождения "заложников" — субъектов, осужденных по определенным статьям на территории Российской Федерации.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018
© РИА Новости
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Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

Принимая участие в мероприятиях, организованных РИА Новости Украина, я не видел там никакой антиукраинской деятельности. Приходили разного рода люди, политики, эксперты, высказывали свои мнения. Да, эти мнения часто не коррелировали с позицией власти, но никакой антигосударственной деятельности свидетелем я не был. И удивительно, почему агентство работало на протяжении длительного периода (с весны 2014 года. — Прим. ред.) и только сейчас к нему возникли претензии.

Кость Бондаренко, политолог, директор фонда "Украинская политика"

Журналист Василий Муравицкий на заседании Королёвского районного суда в Житомире. 1 июня 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украину назвали лидирующей в Европе страной по запугиванию журналистов
Кирилл был, есть и остается моим другом. И, несмотря на все то, что ему пытаются инкриминировать, повесить на него, я желаю, чтобы это дело поскорее завершилось и чтобы он наконец-то оказался на свободе.
Считаю его очень талантливым, достойным человеком. И в любом случае желаю, чтобы у него все было хорошо.

Елена Дьяченко, политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти"

Все еще не известно, каким образом связь гендиректора РИА Новости Украина с материнской структурой МИА "Россия сегодня" (что было очевидно и без обыска с автоматчиками) может быть преступлением, государственной изменой и какие именно тексты РИАН являются переходом на сторону врага.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкАкция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018

Во время судебного рассмотрения дела у обвинения будут и другие трудности. Сегодня отсутствует объективная сторона состава преступления по статье 111 УКУ ("Госизмена"), а именно — официально объявленная война, военное положение или вооруженный конфликт на государственной границе. К тому же закон о гражданстве обязывает госчиновников считать Кирилла Вышинского в первую очередь гражданином Украины, невзирая на наличие другого гражданства, значит, его выдача иностранному государству будет грубым нарушением конституции. А гражданина другого государства нельзя судить за госизмену (переход на сторону врага в условиях войны).

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото
© РИА Новости
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Россия будет добиваться освобождения Вышинского, заявили в МИД
С большой вероятностью можно сказать, что власть будет всячески оттягивать передачу дела в суд. Судя по тому, как продвигается расследование других резонансных дел, многие из которых не доходят до суда, цель власти в деле Кирилла Вышинского не установить вину или невиновность в суде, а использовать его содержание под стражей в политических целях — для обмена военнопленными и заложниками.
К сожалению, фактический статус родившегося в Днепропетровске и прожившего жизнь на Украине Кирилла Вышинского сегодня именно такой — он заложник. В ситуации, когда  речь о законности уже не идет, надеюсь, Кирилл окажется на свободе как можно скорее, каким бы неидеальным путем это ни произошло.

Хотелось бы верить, что всем нарушениям прав человека на Украине рано или поздно будет дана оценка и приоритетом государственных институтов снова станет законность, а не политическая целесообразность. 

Материал подготовлен порталом Украина.Ру.

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