Помпео в разговоре с Лавровым призвал Россию освободить Сенцова

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал в телефонном разговоре главу МИД РФ Сергея Лаврова к тому, чтобы Россия освободила осужденного украинца Олега Сенцова, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Он говорил с министром Лавровым об украинском политзаключенном Олеге Сенцове, который уже больше трех месяцев проводит голодовку в российской тюрьме. Госсекретарь отметил нашу обеспокоенность здоровьем Сенцова и призвал Россию немедленно освободить Сенцова и всех украинских политзаключенных", — сказала Науэрт.

В свою очередь, МИД РФ заявил, что Лавров "разъяснил ситуацию" с Сенцовым для Помпео.

Олег Сенцов был приговорен судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

Сенцов объявил голодовку в середине мая и с 24 мая получает поддерживающую терапию. Последний врачебный консилиум по его состоянию прошел в понедельник, 20 августа.