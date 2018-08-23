Число жертв авиаудара коалиции по беженцам в Йемене достигло 31 человека

КАИР, 23 авг — РИА Новости. Количество жертв удара ВВС коалиции, руководимой Саудовской Аравией, по колонне с беженцами в Йемене достигло 31 человека, об этом в четверг в эфире принадлежащего йеменским мятежникам-хуситам телеканала "аль-Масира" завил официальный представитель непризнанного правительства национального спасения Абдессалям Али Джабер. Ранее "аль-Масира" сообщала о 26 погибших.

По данным хуситов, автомобильная колонна с беженцами была атакована авиацией коалиции в районе населённого пункта Эд-Дурайхими, расположенного неподалёку от контролируемого мятежниками города Ходейда. Согласно источникам "аль-Масиры", погибло 22 ребёнка и 4 женщины.

Представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Мирелла Ходейб 10 августа сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. МККК позднее сообщил в Twitter, что погибли не менее 50 человек, 77 получили ранения.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.