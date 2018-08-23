В Раде признали, что жители Крыма хотели воссоединения с Россией

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошел в состав России, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

"Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства", — признал парламентарий, добавив, что процесс воссоединения обеспечивался "исключительно гуманитарными мероприятиями".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.