Финансовые резервы ИГ* сократились, но не иссякли, говорится в докладе ООН

ООН, 23 авг — РИА Новости. Финансовые резервы террористической группировки "Исламское государство"* сократились, но не иссякли, по оценкам одного государства-члена, общий объем резервов организации составляет несколько сотен миллионов долларов, говорится в очередном докладе об угрозе ИГ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Он пояснил, что к началу 2018 года ИГ* утратило способность добывать углеводороды, однако спад интенсивности военных операций против организации позволило ей восстановить доступ к некоторым нефтяным месторождениям в восточной части Сирии.

"В итоге нефть по-прежнему является источником доходов для группы, применяются примитивные способы добычи, как для нужд собственного потребления, так и для сбыта на местном уровне", — отмечает Гутерреш.

Он добавляет, что к другим источникам поступлений относятся вымогательство нефти у распределительных сетей, "налогообложение" торговых точек в полностью и частично контролируемых районах, а также похищения местных предпринимателей "для получения относительно небольшого выкупа в местной валюте".

По словам Гутерреша, ИГ* инвестировало в различные проекты в регионе и закрепилось в разных предприятиях, в частности в строительных компаниях и валютообменных фирмах, в сельском хозяйстве, рыбном промысле и в сфере недвижимости, включая гостиницы.

"Есть опасения, что финансовые пособники и сети ИГ* могут перевести свою деятельность в соседние страны", — говорит глава ООН.

* Террористическая организация, запрещенная в России.