Финансовые резервы ИГ* сократились, но не иссякли, говорится в докладе ООН

ООН, 23 авг — РИА Новости. Финансовые резервы террористической группировки "Исламское государство"* сократились, но не иссякли, по оценкам одного государства-члена, общий объем резервов организации составляет несколько сотен миллионов долларов, говорится в очередном докладе об угрозе ИГ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
"В итоге нефть по-прежнему является источником доходов для группы, применяются примитивные способы добычи, как для нужд собственного потребления, так и для сбыта на местном уровне", — отмечает Гутерреш.
Он добавляет, что к другим источникам поступлений относятся вымогательство нефти у распределительных сетей, "налогообложение" торговых точек в полностью и частично контролируемых районах, а также похищения местных предпринимателей "для получения относительно небольшого выкупа в местной валюте".
"Есть опасения, что финансовые пособники и сети ИГ* могут перевести свою деятельность в соседние страны", — говорит глава ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России.