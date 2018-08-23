Помпео не планирует встречаться с Ким Чен Ыном в ходе визита в КНДР

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе предстоящего визита в КНДР не планирует встречаться с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

"У нас нет планов (по проведению — ред.) такой встречи", — сказала Науэрт на брифинге. В 2017-2018 годах Помпео посещал КНДР три раза. В последний раз он тоже не проводил встречу с Ким Чен Ыном.

Науэрт добавила, что за последние шесть месяцев с КНДР было проведено больше дискуссий, чем за последние десять лет.

Ранее в четверг Помпео сообщил, что он и вновь назначенный спецпредставитель США по Северной Корее Стив Биген посетят КНДР на следующей неделе.