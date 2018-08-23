В ДНР рассказали о массовых потерях в рядах ВСУ из-за алкоголя и наркотиков

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов рассказал об участившихся небоевых потерях в рядах ВСУ.

По его словам, лишь за последние десять дней по разным причинам погибли 64 украинских военных.

"Из них 48 жертв появилось вследствие отравления некачественным алкоголем, четверо – в результате передозировки наркотическими веществами, трое – из-за сердечно-сосудистых заболеваний, пять человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, четверо – в результате неуставных взаимоотношений", — сообщил Безсонов.

Как отметил представитель ДНР, командование операции объединенных сил Украины разрабатывает предложения по введению в зоне конфликта сухого закона, который позволил бы запретить производство и продажу алкогольных напитков. Как подчеркнул Безсонов, другие способы борьбы с пьянством украинских военных в Донбассе не дают результатов.

Глава пресс-службы рассказал, что причинами подобного морально-психологического состояния силовиков стали "низкая укомплектованность подразделений" и "полное отсутствие желания продолжать участие в этом бесперспективном конфликте".

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно рассказывали о проблемах в рядах ВСУ. Зафиксированы многочисленные случаи мародерства, пьяных разборок, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.

Как ранее заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, с 2014 года небоевые потери в украинской армии составили более десяти тысяч человек. При этом цифры, озвученные Матиосом, резко отличаются от официальных данных, предоставляемых Минобороны страны.