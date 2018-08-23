ИГ* становится подпольной сетью со слабым ядром, считают в ООН

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов. Архивное фото

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов. Архивное фото

ООН, 23 авг — РИА Новости. Численность боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке и Сирии составляет более 20 тысяч боевиков, организация трансформируется в подпольную сеть, говорится в очередном докладе об угрозе ИГ* генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В докладе отмечается, что ИГ* продолжает трансформироваться в подпольную глобальную сеть с "ослабленным, но живучим ядром в Ираке и Сирийской Арабской Республике и региональными филиалами на Ближнем Востоке, в Африке и Азии и что сложную проблему представляет возвращение и переселение иностранных боевиков-террористов и членов их семей".

Кроме того, по оценкам ООН, нынешняя численность боевиков в Ираке и САР составляет более 20 тысяч человек и распределена примерно поровну между двумя странами. В их число входят нескольких тысяч действующих иностранных боевиков-террористов, которые по-прежнему представляют собой значительную силу.

"Поток иностранных боевиков-террористов в ИГ* в Ираке и САР в целом прекратился, серьезной проблемой остается их обратный отток, хотя он оказался более медленным, чем ожидалось", — отмечает генсек.

* Террористическая организация, запрещенная в России.